Unimore Sport Excellence al via il bando dedicato agli studenti atleti

Al via la quarta edizione di Unimore Sport Excellence, il progetto sostenuto dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia destinato a supportare l’attività di apprendimento e di formazione universitaria di atleti che svolgono in parallelo agli studi una carriera sportiva agonistica di interesse nazionale ed e/o internazionale.

Il progetto, alla cui base vi è un protocollo d’intesa siglato con i CONI- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, punta ad incentivare la pratica sportiva in ambito universitario offrendo diversi benefici economici e didattici. Ad oggi gli studenti atleti che partecipano ad Unimore Sport Excellence ed hanno potuto sostenere i loro percorsi con il sostegno di Unimore sono 37 (17 ragazze-19 ragazzi), selezionati tra 60 candidature.

I benefici didattici di USE per lo studente-atleta sono: riconoscimento di un numero massimo di 3 CFU all’anno, all’interno dei crediti liberi disponibili, per i risultati agonistici conseguiti nell’anno di iscrizione; CFU previsti per il tirocinio curriculare per l’attività di preparazione tecnica ed agonistica svolta durante il periodo di frequenza del Corso di studio al quale risulta iscritto; CFU previsti per la preparazione e la discussione della prova finale su tematiche affini alla disciplina sportiva di interesse; la possibilità di essere seguito da un tutor accademico che supporta nella scelta dei percorsi, di eventuali tirocini e stage in previsione anche delle attività professionali dopo la carriera sportiva; avere un tutor studentesco (tutor d’aula) quale riferimento del corso, per supportare l’aggiornamento sui programmi di studio, sugli insegnamenti, sulle date degli esami e nei contatti con gli uffici; rilascio, al termine del percorso di studi, del diploma supplement che certifica la specificità della carriera duale dallo studente-atleta;

I benefici economici previsti sono il 4 posti alloggio gratuiti, presso residenze universitarie, in favore di studenti-atleti che siano fuori sede ed il premio di Studio Mattia Dall’Aglio dell’importo di 2500 euro, assegnati ad un massimo di 4 studenti-atleti con percorso accademico e sportivo di eccellenza, ad esclusione degli studenti atleti praticanti sport di squadra a livello professionistico nonché studenti praticanti sport individuali appartenenti a gruppi sportivi militari.

Per l’accesso al progetto, lo studente dovrà essere iscritto all’anno accademico 2020/2021 ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: essere stato convocato nei programmi di preparazione a Olimpiadi/Paralimpiadi estive od invernali nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda; esser stato convocato in almeno un’occasione nelle squadre nazionali di Federazioni sportive nazionali (FSN) o Discipline sportive associate (DSA) del CONI o del CIP nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda; essere formalmente riconosciuto come atleta di “interesse nazionale” da FSN/DSA del CONI/CIP; per gli sport individuali, figurare nei primi 32 posti della classifica nazionale assoluta o giovanile di FSN/DSA CONI/CIP al momento della presentazione della domanda; per gli sport di squadra, partecipare al momento della presentazione della domanda al massimo campionato organizzato da FSN/DSA di riferimento; per gli sport di squadra relativi a FSN che hanno attivato un settore professionistico, si considera valida anche la partecipazione a campionati nazionali o interregionali.

La durata di partecipazione dal progetto corrisponde alla regolare durata del corso di studi dello studente purché vengano mantenuti per tutto il periodo i requisiti sportivi di ammissione.

Il bando, le cui scadenze sono per i servizi abitativi venerdì 4 settembre 2020 e per i benefici didattici lunedì 21 dicembre 2020, è pubblicato sul sito di Unimore http://www.sport.unimore.it/bando-use/

oppure alla pagina di ERGO:

https://apps.er-go.it/moduli/unimore_sport_2020/bando_sport_excellence.pdf

La domanda di ammissione ad Unimore Sport Excellence dovrà essere compilata esclusivamente on line dal sito internet www.er-go.it raggiungibile da questo link http://www.sport.unimore.it/bando-use/–