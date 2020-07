Il fiuto del cane Apache colpisce in Montagnola: sequestrati duecento grammi di marijuana

Il fiuto del cane Apache colpisce in Montagnola: sequestrati duecento grammi di...

Quaranta confezioni di marijuana pronte per la vendita, per complessivi 220 grammi. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale lo scorso fine settimana all’interno del Parco della Montagnola. Gli agenti dell’unità cinofila del Reparto Sicurezza, con in testa il cane Apache, hanno setacciato il parco tra sabato e domenica scorsi.

Durante l’attività di controllo, in entrambe le giornate, Apache, grazie al suo infallibile fiuto, si è subito diretto verso alcuni arbusti trovando, anche nascosti all’interno di buche scavate nel terreno e poi ricoperte, involucri di plastica contenenti una sostanza vegetale che è risultata essere marijuana. Le confezioni sono state poste sotto sequestro penale a carico di ignoti ed è stato ipotizzato il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.