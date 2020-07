Mens-a, anteprima a Vignola per l’edizione 2020

Con l’anteprima in programma venerdì 20 luglio 2020 a partire dalle 18,40 in piazza dei Contrari, torna per il terzo anno consecutivo a Vignola Mens-a, l’evento culturale itinerante organizzato dall’associazione Apun – Associazione psicologia umanistica e delle narrazioni.

Quest’anno, il tema comune a tutte le tappe dell’evento (dopo Vignola, le altre date sono 12, 17 e 18 settembre a Bologna, 22 e 23 settembre a Modena, 24 settembre a Parma, 26 settembre a Ravenna, 8 ottobre a Reggio Emilia e 9 ottobre ancora a Bologna) è “riparare”, inteso come riparare il tempo, la storia, la vita, l’ambiente, recuperare rapporti, ripartire. In altri termini, l’Arte intesa come riparazione.

“Riparare – commenta la prof.ssa Beatrice Balsamo, presidente dell’associazione Apun e ideatrice di Mens-a – è argomento molto urgente, vista l’attuale situazione di allarme mondiale. Non vi è solo il degrado sociale, valoriale, ambientale, oggi si tratta di preservare e riparare la vita, la salute, la persona con le proprie fragilità e incertezze. Il tema “riparare” verrà trattato in tutte le sue accezioni e complessità e declinato in modo differente nelle diverse città. Riparare è una bellissima parola. È a fondamento del saper ricreare, elaborare, cambiare. Si ripara un torto, un errore, ma anche un progetto, una realtà del mondo. Si riparano i danni e le mancanze, i guasti e le dimenticanze. C’è la riparazione dei danni di guerra, la riparazione legata alla preghiera, al pentimento, alla Storia. Poi, in questo tempo di paura, è necessario riparare con responsabilità e presenza. È necessario correre ai ripari per la salute dell’uomo, della società e del pianeta. Cerchiamo di riparare, ricucire ferite reali e simboliche. Si riparano pure i tessuti del corpo, le cellule, gli organi. Riparare è l’opposto di rottamare con noncuranza. Per riparare sono necessarie azioni e decisioni della persona, che le macchine non sanno né possono compiere adeguatamente. Poiché l’atto di riparare non è mai unico o prevedibile, ogni riparazione ha un suo percorso, una sua necessità specifica”.

Per quanto riguarda la tappa vignolese di Mens-a, l’appuntamento è fin dalle 18,40 con la prof.ssa Sonia Cavicchioli di Unibo che rifletterà sul tema: “Concordia artistica: l’impresa dei tre anelli diamantati e altre triadi”. Seguirà Raffaela Donati, consigliere nazionale di Slow Food Italia, che introdurrà “I sapori del riuso”. Dopo la conclusione della prima sessione, dalle 21, il prof. Roberto Celada Ballanti di Unige aprirà la seconda parte dell’evento, intervenendo su “La Concordia tra Umanesimo e Storia, per comprendere il retto nell’agire di oggi”. A seguire, il prof. Giorgio Zanetti di Unimore chiuderà con “La Concordia tra Letteratura e Storia: la leggenda dei tre anelli”.

“La nostra amministrazione – commenta l’assessora alla cultura, Franca Massa – è stata tra le prime a credere in un evento come Mens-a e, anche quest’anno, ospitiamo l’evento con grande convinzione. Abbiamo vissuto infatti mesi molto difficili, dove il tema che era stato scelto già prima dell’emergenza sanitaria sembra rispondere perfettamente alle esigenze odierne”.

“La nostra amministrazione continua ad investire in cultura – chiude il sindaco vicario, Angelo Pasini – e un evento come Mens-a arriva in un periodo quanto mai opportuno per riflettere sul valore e le applicazioni del termine “riparare””.

Nella foto, da sinistra: la prof.ssa Beatrice Balsamo, Franca Massa assessore alla cultura di Vignola, Angelo Pasini sindaco vicario di Vignola