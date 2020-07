Via alla manutenzione di sette strade bianche a Carpi

a biancaSono iniziati i programmati lavori di manutenzione di alcune strade bianche comunali.

Questo l’elenco delle sette vie interessate, per un totale di 12,3 chilometri:

Zona Nord

· via Lunga di Fossoli (metri 1.200)

· Via Bellaria metri 1.000)

· Via Valle (dal passaggio a livello al confine con il Comune di Fabbrico) metri 6.000

· Via Grilli (tratto aeroporto) metri 700

· Via dei morti (dal tratto asfaltato al confine con il Comune di Rolo) metri 2.300

Zona Sud

· via Fortunata (metri 600)

· stradello Frignani (metri 500)

Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico sarà regolamentato a senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati, con opportuna segnaletica in loco.

Nel complesso, l’intervento dovrebbe terminare in una decina di giorni.