Artigiano muore in incidente sul lavoro nel bolognese

Un artigiano 57enne di Grizzana Morandi, S.S. le iniziali, stava lavorando sul tetto di una concessionaria di auto in via Libero Grassi a Rioveggio, quando un improvviso cedimento lo ha fatto cadere per 10 metri. L’incidente sul lavoro è avvenuto stamane, poco prima delle 8. L’uomo era socio dell’azienda edile che stava eseguendo alcuni lavori nella rivendita di auto. E’ stato dato subito l’allarme al 118, ma all’arrivo dei soccorritori il 57enne era già morto per le gravi ferite riportate nella caduta. Sul posto anche l’elisoccorso e per i rilievi i Carabinieri.