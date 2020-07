Modifiche alla viabilità in via Ghiarola a Fiorano

Dalle ore 7.00 di giovedì 23 luglio alle ore 20.00 del 24 luglio, in via Ghiarola Vecchia (all’altezza di via Montagnani) verrà istituito il restringimento stradale con senso unico alternato. Il traffico sarà regolato da movieri o semafori mobili.