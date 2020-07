Bagnolo, da domani lavori di bitumatura in via Beviera

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani, giovedì 23 luglio, nell’ambito dell’appalto degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento” si sono programmati lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali sulla Sp 47 “Bagnolo – Correggio”, nel tratto denominato via Beviera in comune di Bagnolo in Piano.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intervento da parte della Calcestruzzi Corradini spa, da domani – nei tratti di via Beviera interessati dalle lavorazioni – dalle 8,30 alle 18 saranno istituiti sensi unici alternati con limite di velocità a 30 km/ora.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.