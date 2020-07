Altre razzie nei garages, e non solo…

Settimana difficile per Sassuolo, con segnalazioni che alzano il livello d’allarme. L’ultima arriva via Facebook e racconta del furto di una borsetta da un appartamento di viale XX settembre. «Entrati dalla finestra aperta, mentre tu sei nella stanza accanto e ti rubano la borsetta», scrive su ‘sei di Sassuolo se…’, frequentatissima pagina social cittadina, S.S., che affida alla rete il suo scoramento e la sua preoccupazione, interpretando sentimento ragionevolmente diffuso, dal momento che altri furti vengono segnalati ai danni di cantine e garages.

In via Saluzzo, zona parco ducale, dove sono state fatte sparire alcune biciclette da un’autorimessa e in viale Sant’Anna, dove tra lunedì e venerdì i ‘soliti ignoti’, di garages e cantine ne hanno saccheggiati qualcuno di più. Facendo sparire quanto ‘rubabile’, comprese le marmellate che mani premurose avevano collocato sugli scaffali.