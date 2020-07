Test sierologici per i cittadini di San Lazzaro di Savena: precisazione dell’Ausl

Con riferimento all’indagine epidemiologica riguardante i cittadini di San Lazzaro, l’Azienda Usl di Bologna precisa che, così come previsto dalle norme regionali, i costi relativi ad indagini epidemiologiche che i comuni intendessero svolgere nei propri territori, per un campione della popolazione, sono a carico degli stessi Comuni, in questo caso del Comune di San Lazzaro.

L’Azienda ricorda inoltre che è necessario per lo svolgimento dei test seriologici l’informazione ai relativi medici di famiglia . Ciò vale sia per i laboratori privati validati dalla regione e pubblicati negli appositi elenchi sia per i laboratori delle aziende sanitarie.