Commissione consiliare Covid Modena: la scuola al centro dell’incontro di martedì 28 luglio

La ripartenza della scuola dopo l’emergenza sanitaria, il ritorno in classe e il sostegno psicologico agli studenti sono i temi al centro della seduta di martedì 28 luglio della Commissione consiliare speciale “Per ripartire dopo il Covid”, in programma alle 18 nella Sala consiliare e in teleconferenza.

Si tratta del terzo incontro di approfondimento, dopo quelli dedicati alla sanità e all’economia, per la commissione presieduta da Paola Aime, che ha lo scopo di sostenere l’azione dell’amministrazione nell’affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale legata all’emergenza sanitaria e alla necessità di contenere la diffusione del virus.

Durante la seduta interverrà l’assessore regionale a scuola, università, ricerca e agenda digitale Paola Salomoni, che aggiornerà sulle azioni per la ripartenza; mentre saranno collegate in teleconferenza, disponibili a rispondere alle domande dei consiglieri, le dirigenti del servizio regionale di Programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza Francesca Bergamini e Patrizia Berti. A seguire interverranno la psicologa – psicoterapeuta della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’Ausl di Modena Karen Ceci, presente in Sala consiliare, e la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Silvia Menabue, connessa in teleconferenza.

Con la seduta di martedì 28 luglio si chiude la prima fase di incontri della commissione che da settembre, dopo la sospensione estiva in agosto, tratterà gli altri argomenti di interesse: prevenzione e ambiente, socialità e capacità sociale, cultura.

I cittadini possono contattare l’organismo via e-mail, inviando segnalazioni e richieste di informazioni, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato: commissionecovid@comune.modena.it.