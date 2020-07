Spettacolo di burattini per la rassegna ‘Viva i cortili 2020’, giovedì 30 luglio al Bla

Spettacolo di burattini per la rassegna ‘Viva i cortili 2020’, giovedì...

Giovedì 30 luglio terzo appuntamento con la rassegna per bambini e famiglie ‘Viva i cortili 2020’, organizzati dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Tir Danza. Alle ore 21.00, nel giardino interno del Bla (Biblioteca) a Fiorano, andrà in scena ‘Farsette’, spettacolo di burattini a cura del Teatrino di Carta (Maurizio Mantani, Bologna).

La prenotazione è obbligatoria alla mail direzione@tirdanza.it, fino a esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato. Infine, è necessario essere provvisti di mascherina.

“Farsette” è un insieme di piccoli spettacoli divertenti e pieni di ritmo, ispirati a brevi farse tradizionali e storielle nuove, dove si avvicendano i personaggi italiani della tradizione del teatro di burattini. Lo strafalcione, l’ingenuità, la furberia risolutoria e il lazzo sono gli ingredienti di una comicità irresistibile, dal sapore antico ma sempre fresca e attuale, che si rinnova e personalizza ogni generazione successiva.

La rassegna proseguirà il 6 agosto, al Bla, con Rufino Clown che ci racconta la sua scoperta della Luna in ‘Blue Moon’: una piccola storia senza parole, adatta ad ogni tipo di pubblico.