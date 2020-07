San Felice sul Panaro: prosegue “Raccontiamoci nel parco”

L’estate a San Felice sul Panaro non è solo in piazza della Rocca. Martedì 28 luglio alle 18, prosegue infatti presso il parco letterario “Italo Calvino” (zona Conad), “Raccontiamoci nel parco”, letture e atelier artistici per bambini dai quattro anni a cura di Nakhes Atelier Espressivi di Elisa Barioni.

Gli altri incontri dell’iniziativa, tutti nel parco “Italo Calvino”, si svolgeranno martedì 4 agosto alle 18, martedì 18 agosto alle 19 e martedì 25 agosto alle 18. Per informazioni e prenotazioni: tralenote.libreria@gmail.com, telefono 392/1314020. Eventi gratuiti ma gradita la prenotazione.