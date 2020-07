Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 28 luglio

teo caloreCielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi, per nubi ad evoluzione diurna che solo localmente potranno dar luogo a qualche fenomeno; dal tardo pomeriggio addensamenti nuvolosi di tipo medio-alto in scorrimento da ovest verso est sulle aree pianeggianti più settentrionali, con il rischio di qualche sporadico piovasco sulla pianura emiliana occidentale. Temperature: in lieve ulteriore aumento. Minime attorno a 22/23°C sui principali centri urbani, con qualche grado in meno sulle aree rurali. Massime comprese tra 33°C e 35°C, con locali punte fino a 36°C sulla pianura centrale; valori più contenuti lungo la costa e generalmente attorno a 31/32°C. Venti: deboli a regime di brezza sul settore orientale della regione, molto deboli di direzione variabile altrove. Mare: quasi calmo al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)