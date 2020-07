Furto all’alba in esercizio commerciale di Rubiera

Questa mattina ignoti ladri, previa effrazione di un accesso, si sono introdotti all’interno di un negozio di erboristeria in via Don Andreoli a Rubiera asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, le sole monete riposte nel registratore di cassa. Complessivamente il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri di Rubiera, intervenuti poco dopo le 5:30 su input della Centrale Operativa del Comando Provinciale, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.