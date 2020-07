Incendio in un’autorimessa, stanotte in via Dossetti a Bologna

Poco dopo mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Dossetti a Bologna per un grosso incendio che ha coinvolto quattro autovetture parcheggiate nell’autorimessa di un palazzo. Due le squadre dei pompieri con due autobotti e due autoscale. A causa del fumo generato dal rogo si è reso necessario evacuare alcuni appartamenti vicini. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali interessati. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio. Sul posto, oltre al 115, presenti anche i carabinieri e il 118, in via precauzionale. Fortunatamente non si lamentano feriti, solo danni materiali.