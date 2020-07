“100 anni di Enzo Biagi 1920-2020”: Lizzano in Belvedere celebra la nascita del giornalista e scrittore

Il 9 agosto del 1920 nasceva a Pianaccio Enzo Biagi, uno dei più grandi giornalisti del Novecento. Il Comune di Lizzano in Belvedere ha programmato diverse iniziative raccolte nel programma “100 anni di Enzo Biagi 1920-2020” per celebrare il suo concittadino, prendendo spunto da una frase dello stesso Biagi: “Ho girato il mondo da cronista, ma in fondo non sono mai andato via da Pianaccio”.

Il Comune di Lizzano in Belvedere apre le celebrazioni domenica 9 agosto alle 17 a Pianaccio con l’inaugurazione del ristrutturato museo-centro di documentazione Enzo Biagi e di una mostra fotografica. Ad accogliere i visitatori nel cortile d’entrata è la statua a grandezza naturale di Enzo Biagi, opera dello scultore giapponese Yasuyuky Morymoto.

Seguirà la presentazione del Francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, a cura di Poste Italiane, mentre alle 18 sarà inaugurata “Via Enzo Biagi” sempre a Pianaccio.

Anche Bologna dedica un ricordo al giornalista con la proiezione, curata dalla Cineteca, del documentario di Matteo Parisini “La mia virgola. Enzo Biagi alla scoperta del mondo”, in programma questa sera in piazza Maggiore. Lavoro che, partendo dal paese natale, percorre la vita straordinaria di Biagi che con le sue grandi interviste, i programmi televisivi e i documentari ha raccontato il Novecento.