Ancora danni da maltempo in provincia

Diverse decine le richieste arrivate ai Vigili del Fuoco dopo il temporale di questa notte. Maggiormente colpita la fascia Modena-Castelfranco-Nonantola. Le maggiori segnalazioni sono per alberi, rami caduti, tegole e coperture divelte. Non risultano feriti. Vigili del fuoco ancora al lavoro stamattina per evadere tutte le segnalazioni.