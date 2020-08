Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 3 agosto

Nuvolosità piuttosto compatta, in particolare sui settori centro-occidentali, area in cui le precipitazioni risulteranno più diffuse ed anche a carattere temporalesco. Condizioni di variabilità, con nuvolosità e fenomeni sporadici sulla Romagna.

Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori massimi. Minime comprese tra 20° e 22°C sulle pianure centro-occidentali, valori leggermente superiori sulla fascia costiera; massime generalmente comprese tra 26° e 29° sul settore centro-occidentale, valori superiori sulle rimanenti aree, attorno a 31 °C, in particolare in Romagna a causa di venti di garbino.

Venti deboli dai quadranti orientali in pianura, da sud-ovest con tendenza a rinforzare sui rilievi.

Mare: mosso.