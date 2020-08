Litiga e picchia la controparte dopo incidente, è successo a Lama Mocogno

Coinvolto in incidente stradale, litiga e picchia la controparte.

È accaduto la mattina del 31 luglio scorso a Lama Mocogno, dove un cinquantottenne modenese, lungo la SP 486 per cause in corso di accertamento andava a collidere, con la propria autovettura Ford Focus, un’autovettura Fiat 500 condotta da una trentacinquenne del luogo. A seguito dell’evento, tra i due conducenti nasceva un acceso diverbio fino a che l’uomo, la colpiva con schiaffi e calci, cagionandole lesioni e allontanandosi dal luogo del sinistro. I carabinieri di Lama Mocogno intervenuti hanno Identificato l’uomo denunciandolo per lesioni personali.