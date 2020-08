Maltempo su Bologna e provincia, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Danni da maltempo. Vento forte e pioggia scrosciante hanno imperversato questa notte su tutta l’area metropolitana di Bologna e in città. Particolarmente colpite le zone di pianura come San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant’Agata, Crevalcore, Calderara e Castel Maggiore. A Granarolo diversi gli alberi abbattuti dalla furia del vento; interventi anche a Medicina e in minor numero nell’imolese.

L’emergenza al 115 è scattata ieri sera intorno alle 23:00 ed è proseguita per tutta la notte e la mattina. Diverse le verifiche fatte dai vigili del fuoco su camini e tetti (scoperchiati), rimossi grossi alberi dalle strade con l’uso dell’autogrù. Tutte le squadre al lavoro, a San Giovanni in Persiceto allagata anche una caserma dei Carabinieri. Il maggior numero di interventi si registrano a Crevalcore (circa 10), a Castel Maggiore (8) e a Granarolo (10). In alcuni casi gli alberi caduti hanno tranciato le linee elettriche. In tutto finora i vigili del fuoco hanno effettuato 65 soccorsi.