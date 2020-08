Infortunio sul lavoro alla O.P.A.S. di Carpi: grave un autotrasportatore perugino

Alle 18 circa, presso l’area di carico e scarico della ditta di lavorazione carni O.P.A.S. Soc. Coop. Agr. a Migliarina di Carpi, un operaio di una ditta di autotrasporti, un 55enne perugino, è rimasto gravemente ferito poiché finito incastrato tra la baia di carico ed il rimorchio di un autocarro che procedeva lentamente in retromarcia. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato presso l’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato in codice 3, ovvero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carpi e personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro.