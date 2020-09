COVID19, al via a Bologna i test sierologici per studenti che hanno fatto domanda di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e in Professioni Sanitarie

COVID19, al via a Bologna i test sierologici per studenti che hanno...

Sono oltre 5 mila gli studenti che hanno fatto domanda ai corsi di laurea in Medicina e in Professioni Sanitarie dell’Università di Bologna, ai quali è rivolta la campagna di screening sierologico dell’Azienda USL di Bologna.

Il via domani, 3 settembre, con i primi test riservati agli studenti che proprio domani sosterranno l’esame di ammissione in italiano a Medicina.

Appuntamento presso i gazebo dell’Azienda Usl di Bologna, allestiti per l’occasione in Piazza della Costituzione, ingresso Fiera, dalle ore 13.30. Circa 1.700 gli studenti che, su base volontaria e ad accesso diretto, potranno eseguire il test sierologico COVID-19. In caso di positività al test, verrà eseguito il tampone.

Il calendario dei test sierologici proseguirà con altri due appuntamenti

• 8 settembre per gli studenti ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie. 2.500 i test disponibili.

• 10 settembre per gli studenti di Medicina che sosterranno il test di ammissione in inglese. 1000 i test disponibili.