Reggio Emilia, la Polizia risponde con i controlli agli esposti dei cittadini

A seguito dell’esame di alcuni esposti giunti in Questura dai cittadini residenti, il Questore di Reggio Emilia ha organizzato, nel pomeriggio di ieri 1 settembre, un servizio straordinario di controllo del territorio nelle vie Paradisi, Sani, IV Novembre e parco delle Paulonie, che ha portato ai seguenti risultati.

Gli agenti hanno controllato ed identificato D.A.., classe ‘63, cittadino moldavo, senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio e furto aggravato. Al termine degli accertamenti è risultato che D.A. aveva a suo carico un ordine di carcerazione con pena detentiva residua di un mese e ventidue giorni di reclusione a seguito di condanna per reati contro il patrimonio, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia. Dopo la notifica del provvedimento il 57enne è stato tratto in arresto.

Nel corso del servizio, ed a seguito di segnalazione al centralino 113, gli Agenti sono intervenuti in questa via IV giornate di Napoli dove, celato dietro ad una siepe, rinvenivano un borsello contenente sostanze stupefacenti del tipo anfetamina (gr. 2) e cocaina (gr. 3) che venivano sequestrate.