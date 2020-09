Al via la rassegna cinematografica “Sogni ed Emozioni” al Novecento di Cavriago

Torna la rassegna cinematografica low cost “Sogni ed Emozioni”: al via in questi giorni la vendita degli abbonamenti al cinema teatro Multisala Novecento di Cavriago. In programma ci sono dieci film al prezzo complessivo di 25 euro; ingresso al singolo film 5 euro.

La rassegna con film di qualità a basso costo inizia il 28 settembre e termina il 2 dicembre; il lunedì sera l’appuntamento è alle 20.30, il martedì alle 21.15 e il mercoledì alle 21, sempre in Sala Rossa.

Il 28, 29 e 30 settembre si parte con “I Miserabili” di Ladj Ly con Danien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga; si prosegue il 5, 6 e 7 ottobre con “Richard Jewell” di Clint Eastwood con Paul Walter Hauser, Kathy Bates, Sam Rockwell; il 12, 13 e 14 ottobre sarà la volta de “Il diritto di opporsi” di Destin Daniel Cretton con Brie Larson Jamie Foxx, Michael B. Jordan; il 19, 20 e 21 ottobre di “Non conosci Papicha” di Mounia Meddour Gens con Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda; il 26, 27 e 28 ottobre di “Ritratto della giovane in fiamme” di Céline Sciamma con Valeria Golino, Adéle Haenel, Noémie Merlant; il 2, 3 e 4 novembre de “La candidata ideale” di Haifaa Al-Mansour con Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulraheem; il 9, 10 e 11 novembre de “Il primo anno” di Thomas Lilti con Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau; il 16, 17 e 18 novembre ci sarà “Ema” di Pablo Larrain con Marianna Di Girolamo, Gael Garcia Bernal, Santiago Cabrera; il 23, 24 e 25 novembre “Dopo il matrimonio” di Bart Freundlich con Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup; il 30 novembre, 1 e 2 dicembre gran finale con “L’inganno perfetto” di Bill Condon con Helen Mirren, Ian McKellen, Russel Tovey.

L’abbonamento non è nominativo, si può acquistare (ma non prenotare) tutte le sere alla cassa dalle 20.30 alle 21.30; il sabato dalle 18 alle 21, la domenica dalle 16 alle 21. Si può acquistare anche per telefono allo 0522/372015 con pagamento con carta di credito o prepagata. E’ possibile pagare anche con bonifico mandando una mail di richiesta a 900@multisala900.it. Per garantire il distanziamento sociale non vi è la prelazione dei posti per gli abbonati della precedente rassegna.

Per maggiori info: Multisala Novecento, via del Cristo 5, Cavriago, tel. 0522 372015, www.multisala900.it.