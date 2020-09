Un viaggio tra il Classico e il Popolare. Rassegna concertistica al Palazzo Ducale di Pavullo

Dal 12 settembre prende il via a Pavullo nel Frignano la Rassegna concertistica “MUSICA A

PALAZZO”. Le Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, sedi prestigiose della cultura pavullese,

ospiteranno fino al 12 dicembre quattordici concerti ed oltre quaranta musicisti, qui si

alterneranno nomi importanti della musica contemporanea e giovani talenti da promuovere.

Tra le novità della Rassegna 2020, c’è la partnership con l’Istituto di Studi Musicali O. Vecchi – A. Tonelli di Modena, con il quale il Comune di Pavullo ha sottoscritto un accordo al fine di valorizzare i giovani talenti del territorio modenese e la collaborazione con l’Associazione Amici del Jazz di Modena, diretta da Giulio Vannini.

La Rassegna prende il via sabato 12 settembre in occasione dell’evento espositivo più

importante della stagione: PAM! Arte Modena 2020, alle ore 18.30 a cura degli Amici del Jazz “The funeral of the earth con Glauco Zuppiroli” al contrabbasso, Achille Succi (foto), sassofoni e clarinetti e alla batteria Filippo Monico; sabato 19 settembre, in occasione della mostra “Dell’Aria e dell’Acqua” di Mirco Lanzi, “Duo di Arpe – Alchimia in Postcard”, melodie della tradizione irlandese e inglese con Alice Caradente e Alessandra Ziveri. Sabato 26 settembre Duo di fisarmoniche, oboe e pianoforte, “Dal tango alla bossanova” con Antonio Rimedio, fisarmonica e oboe, Massimo Tagliata, fisarmonica e pianoforte a cura del Circolo Musicale G. Bonocini.

La rassegna prosegue sabato 3 ottobre con i Voxtone “Storie d’Irlanda”, canzoni e leggende della terra d’Irlanda, sabato 10 ottobre con un omaggio a Fabrizio De André, “Volta la carta” con i De André Quintet a cura dell’Accademia Musicale del Frignano.

Seguono poi due concerti a cura di Music Factory sabato 17 ottobre “Folk and Blues”, Viaggio musicale tra la musica country e il blues con Alex Lunati, voce, pianoforte e Paolo Gianoli, chitarra; sabato 24 ottobre “Folk Musica popolare dal mondo” con Marika Benatti (foto), voce e chitarra e Marco Dieci, voce, pianoforte e chitarra.

Sabato 31 ottobre, concerto per pianoforte, “Musica tra natura e folklore”, con Gian Luca

Muzzarelli. Sabato 7 novembre “Voci di fiati” con Mirco Rapini e Giulia Cavani, clarinetto

soprano e basso, Jessika Camatti, clarinetto soprano, Lapo Giulio Rapini, clarinetto soprano,

Alice Prato, clarinetto soprano, Luna Beatrice Rapini, sax contralto, Emanuele Prato, tromba. Il concerto di sabato 14 novembre vede nuovamente protagonista il pianoforte con viaggio attraverso 11 composizioni originali “Dewdrop” di Daniele Leoni.

Sabato 21 novembre saranno protagonistii i musicisti dell’Istituto di Studi Musicali O. Vecchi – A. Tonelli di Modena con il concerto “Dedicato a Beethoven nel 250° della nascita: le tre sonate per pianoforte” con Mario Pasqua, Matteo Balboni, Giosué Mori, a seguire due concerti a cura degli Amici del Jazz di Modena sabato 28 novembre “Ragtime e dintorni” con Marco Fumo, pianoforte e sabato 5 dicembre, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica di Rolando Montanini “Poan – Paesaggi Onirici Acustico-Naturali” con Lorenzo Mantovani, polistrumentista, Giacomo Barbari, percussionista.

La rassegna Musica a Palazzo si concluderà sabato 12 dicembre con i musicisti dell’Istituto di Studi Musicali O. Vecchi – A. Tonelli di Modena “Mutina Ensemble” con Beatrice Caterino, soprano, Angela Borlacchi, flauto, Eufemia Manfredi, pianoforte.

Rassegna a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano

Palazzo Ducale, Galleria dei Sotterranei – via Giardini 3 – Pavullo n/F.

Concerti previsti alle h.18.00 – Ingresso libero, con prenotazione abbligatoria. Posti limitati

Prenotazioni – Info eventi: UIT Ufficio Informazione Turistica Pavullo – Palazzo Ducale

Tel. 0536 29964- mail: uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

FB / You tube / Instagram / Pinterest: #artepavullo