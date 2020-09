Cambio di presidenza a Piacere Modena

Da oggi 8 settembre 2020 è Enrico Corsini il nuovo presidente di Palatipico Modena srl.

Pierluigi Sciolette ha ricoperto la carica di presidente dal 2011, anno di costituzione del Palatipico, che opera da sempre con il marchio d’area Piacere Modena, in rappresentanza dei consorzi del Lambrusco di Modena. Ideatore e promotore del progetto, Sciolette ha sempre portato avanti il concetto di innovazione nella tradizione, nell’ambito della promozione agroalimentare e del territorio modenese con attività non solo in ambito locale ma anche nazionale ed internazionale.

Enrico Corsini non è nuovo alla realtà di Piacere Modena in quanto anche lui è stato uno dei soci fondatori come presidente del Consorzio Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, nonché il vice presidente di Palatipico dal 2011.

L’assemblea di Palatipico ha anche eletto il nuovo vice presidente che succede ad Enrico Corsini nella persona di Claudio Guidetti, in rappresentanza del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, oltre al nuovo consiglio di amministrazione.

Enrico Corsini al termine dell’assemblea ha innanzitutto ringraziato Pierluigi Sciolette per il percorso fatto con Piacere Modena: dall’idea, allo sviluppo, alla scommessa vinta poiché questa realtà non ha eguali nel mondo.

Tutti i consorzi dei prodotti DOP e IGP di Modena e i consorzi di turismo Modenatur e di ristoratori Modena a Tavola e il marchio collettivo Tradizione e Sapori di Modena della Camera di Commercio sono uniti in un unico progetto di promozione che porta Modena nel mondo: Piacere Modena.