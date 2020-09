Mezzo pesante a fuoco all’interno di una galleria in A1

Era appena passata l’una quando la sala operativa 115 di Bologna è stata allertata per un incendio in galleria di Base sulla A1 Direttissima, km 20,400 in corsia sud tra Badia e Fiorenzuola. A bruciare la motrice di un TIR che trasportava bancali di acqua in bottiglia. Il conducente ha tempestivamente staccato la motrice dal rimorchio salvando così il carico.

In quel momento stavano transitando un gruppo di vigili del fuoco provenienti dai comandi di Milano, Novara, Varese e Venezia, diretti a Roma per sostenere le prove per il concorso interno da pilota di elicottero. I colleghi subito utilizzando i dispositivi antincendio in galleria hanno circoscritto il rogo. Nel frattempo sono giunte le squadre dai comandi di Bologna e Firenze che hanno definitivamente domato le fiamme.

Grazie al tempestivo intervento degli aspiranti elicotteristi dei Vigili del fuoco si è riusciti a contenere il rogo, anche se la cabina del mezzo pesante è stata distrutta dalle fiamme. Sul posto insieme al 115 anche la Polstrada e Aspi con il personale tecnico e la squadra antincendio. Per fortuna non si lamentano feriti.