Automobilisti indisciplinati o sotto l’effetto di alcol e droghe: 6 denunce in provincia di Bologna

Automobilisti indisciplinati o sotto l’effetto di alcol e droghe: 6 denunce in...

Eccessi di velocità, distrazioni, assenza delle distanze di sicurezza e guida sotto l’effetto di droghe o abuso di sostanze alcoliche, sono tra le cause principali degli incidenti stradali che accadono quotidianamente sul territorio nazionale. Per questo motivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, svolgono quotidianamente dei servizi di controllo alla circolazione stradale, agendo in maniera repressiva nei confronti di quei conducenti che violano la normativa, mettendo a rischio la propria e altrui incolumità.

Di recente, sei automobilisti di età compresa tra i diciannove e i quarantacinque anni, sono stati denunciati, cinque per guida sotto l’effetto dell’alcol e uno per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Quest’ultimo è stato denunciato conseguentemente all’esito delle analisi del sangue richieste dai Carabinieri, dopo che lo stesso, diciannovenne italiano, era rimasto coinvolto in un incidente stradale, probabilmente a causa di un abbassamento delle facoltà psicofisiche, compromesse dalla marijuana che aveva fumato prima di mettersi al volante.