Quattro giovanissimi denunciati nel bolognese per invasione di terreni o edifici

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato quattro quindicenni per invasione di terreni o edifici. E’ successo qualche sera fa in un Comune della Provincia di Bologna, quando una pattuglia dei Carabinieri che stava controllando il territorio, ha notato dei ragazzini che si stavano nascondendo sul tetto di un Istituto Comprensivo. Invitati a scendere, i quattro quindicenni hanno ammesso le proprie responsabilità, riferendo ai militari di aver scavalcato la recinzione perimetrale e di essersi arrampicati sulla copertura dell’edificio per divertirsi e probabilmente scattarsi qualche selfie, in armonia con la nuova moda in voga tra i giovani di immortalarsi sulla vetta di edifici o strutture pubbliche. I quattro quindicenni sono stati affidati ai genitori.