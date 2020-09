Furto notturno in caseificio a Poviglio

Poco dopo le 6,00 di oggi – 16 settembre – i carabinieri della stazione di Poviglio sono intervenuti in via Parma a San Sisto per curare un intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di una latteria sociale. Sul posto, unitamente al casaro, i militari accertavano che ignoti ladri durante la notte, previa effrazione della porta di ingresso posteriore, si erano introdotti nel magazzino del caseificio asportando, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, una cinquantina di forme di Parmigiano Reggiano. Complessivamente i danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.