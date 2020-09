Cultura #RE20/21, c’è tempo fino al 21 settembre per partecipare al bando

C’è tempo fino al 21 settembre per partecipare al bando Cultura #RE20/21 con il quale il Comune di Reggio Emilia si rivolge ai soggetti del Terzo settore – organizzazioni di volontariato,associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni, enti di carattere privato – che operano o hanno sede legale nel territorio reggiano, per sostenere e incentivare la crescita di un sistema culturale cittadino plurale e di qualità. Il bando è disponibile per consultazione online nell’Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia. www.comune.re.it/cultura

Gli obiettivi del bando sono molteplici e rispondono alla promessa che la cultura ha fatto alla città da diversi mesi a questa parte: non restare al suo posto. Si richiede alla platea di interlocutori di immaginare nuovi modi, spazi e temi per fare e fruire cultura estendendo la programmazione culturale durante tutto l’anno solare, con attenzione per le fragilità, per la sostenibilità dei progetti, espansione delle iniziative negli spazi aperti e considerazione per la comunità dei giovani, delle bambine e dei bambini, di tutti i cittadini, senza distinzioni.

Cultura #RE20/21 recepisce le esigenze e i suggerimenti emersi dai tavoli partecipati degli scorsi mesi, in cui centinaia di interlocutori hanno fatto il punto, insieme all’amministrazione, sulla scena culturale reggiana, sulle sue potenzialità e le sue criticità, in un processo collettivo di confronto e co-creazione rivolto al futuro.

Il bando prevede risorse concrete e consistenti per un totale di 160.000 euro da investire su progetti culturali da realizzare dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 e il finanziamento concesso per ciascun progetto potrà coprire fino all’80% del costo complessivo, per una somma non superiore ai 15.000€.

Le attività che il Comune vuole sostenere con il bando Cultura #RE20/21 vanno da esposizioni, incontri, conferenze, spettacoli, passando per attività di informazione e formazione, fino alla produzione di materiali editoriali a stampa, video e digitali. In generale la comunità culturale reggiana è chiamata a mettere in valore proposte che operino nei settori delle arti visive e performative, della musica, del cinema e dell’audiovisivo, della ricerca e documentazione locale, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE – Per la presentazione delle proposte i soggetti partecipanti dovranno compilare la documentazione presente sul sito del Comune di Reggio Emilia (www.comune.re.it/cultura) e presentare il fascicolo di candidatura fino al 21 settembre 2020 all’archivio generale del Comune in via Mazzacurati 11.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI – I progetti proposti saranno valutati da una commissione che assegnerà un punteggio numerico in base ai criteri di valutazione identificati dal bando che sono: coerenza con gli obiettivi dell’avviso, qualità e completezza dell’analisi del contesto, grado di innovatività dell’integrazione, capacità della proposta di coinvolgere le comunità beneficiarie, ampiezza e diversità dei segmenti di popolazione presi a riferimento per le attività progettuali, qualità delle attività di monitoraggio, diversificazione e coerenza delle competenze del partenariato, apertura del progetto a soggetti e contesti esterni, capacità di valorizzare le infrastrutture di quartiere, adeguatezza e congruità del budget previsto. La graduatoria sarà pubblicata on line nell’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Reggio Emilia.

INFORMAZIONI – L’avviso pubblico e tutta la modulistica utile per presentare la candidatura è disponibile sul sito del Comune di Reggio Emilia (www.comune.re.it/cultura). Per informazioni sul bando e per supporto nella compilazione della procedura di presentazione del bando: Servizi Culturali telefono 0522 456249 / e-mail cultura@comune.re.it

Per informazioni generali: Comune Informa di Via Farini 2/1 – telefono 0522 456660