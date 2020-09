Sabato 19 settembre alle 21 ‘Non è l’Ennesimo Festivalfilosofia’

Per il terzo anno consecutivo, all’interno della cornice del Festivalfilosofia, torna Non è l’ennesimo festivalfilosofia la rassegna di cortometraggi tematica curata da Ennesimo Film Festival. L’evento si terrà al Crogiolo Marazzi, sabato 19 settembre alle ore 21 ad ingresso gratuito.

Per seguire le normative vigenti atta a contrastare la diffusione del Covid-19, per partecipare alla serata è necessario prenotare il proprio posto iscrivendosi al seguente link: www.ennesimofilmfestival.com/eventi/non-e-lennesimo-festivalfilosofia/

«Dopo il successo della prime due edizioni, per l’Ennesimo è motivo di grande orgoglio aver lavorato anche quest’anno con il Consorzio e poter presentare pubblicamente i 6 cortometraggi che compongono Non è l’ennesimo festivalfilosofia – raccontano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, organizzatori della kermesse cinematografica – Sono arrivati tantissimi corti da tutto il mondo per quella che sarà la visione dell’Ennesimo Film Festival del tema macchine in tutte le sue accezioni. Che fosse ingranaggio inanimato nei Tempi Moderni di Chaplin o androide pensante in Metropolis di Lang, da sempre nel cinema il ruolo della macchina è stato fondamentale per la riflessione dell’uomo nella contemporaneità. La selezione indaga quindi il rapporto tra la tecnologia e il quotidiano, l’automatizzazione e la trasformazione dei processi produttivi, i mutamenti sociali e affettivi determinati dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale. In un mondo dove futuro distopico e realtà coincidono sempre di più».

Dopo la partecipazione lo scorso anno del regista israeliano Tal Nyno giunto per presentare il suo Moment to moment che era una prima visione mondiale al FestivalFilosofia, non mancheranno anche quest’anno i grandi nomi e le in concorso ci sarà anche il corto ungherese Best Game Ever che sarà presentato per la prima volta in Italia.

Al termine della proiezione, la Giuria composta da Riccardo Staglianò, giornalista di Repubblica, Davide Fonda giornalista di Report e la critica cinematografica Carlotta Acerbi assegnerà la menzione speciale al miglior cortometraggio della rassegna.

NON È L’ENNESIMO FESTIVALFILOSOFIA – I film in concorso

All Inclusive, Corina Schwingruber Ilic, 10’, Svizzera

Best game ever, Kristóf Deák, 20’, Ungheria – première italiana

Figurant, Jan Vejnar, 14’, Repubblica Ceca

Floreana, Louis Morton, 4’, Danimarca

Moon Drops, Yoram Ever-Hadani, 16’, Serbia

Roger, Reuben Hamlyn, 14’, Regno Unito