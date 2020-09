Hera: nuova condotta fognaria a Budrio

Da lunedì 21 settembre Hera inizierà un importante intervento alla rete fognaria di Budrio, nella località di Vedrana. Verrà infatti posata una nuova condotta che avrà lo scopo di convogliare i reflui delle utenze di via Zenzalino nord all’impianto di depurazione in via Ponti. Per l’area, l’intervento progettato e realizzato da Hera rappresenta senza dubbio un beneficio rilevante per la tutela della qualità ambientale.

Nuova condotta realizzata in materiale riciclato

La nuova condotta avrà una lunghezza di circa 500 metri e sarà in pvc a triplo strato, con una parete centrale con contenuto di pvc riciclato fino al 70%. A fronte di identiche prestazioni in termini di efficienza e funzionamento, queste tubazioni in materiale parzialmente riciclato consentono di ottenere benefici per l’ambiente, inserendosi nel quadro del più ampio dell’impegno del Gruppo Hera nella transizione verso modelli avanzati di economia circolare. In futuro, la nuova modalità di realizzazione delle tubazioni potrebbe essere estesa ad altri cantieri e, in prospettiva, ad altri impieghi, consentendo così di raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità.

Basso impatto del cantiere con la tecnologia no-dig (senza scavi a cielo aperto)

La nuova condotta verrà posata quasi per intero in terreni agricoli a nord della frazione e recapiterà i reflui nella fogna esistente in via Ghiaradino che li convoglierà al depuratore. Al fine di ridurre l’impatto sulla viabilità e quello ambientale, l’attraversamento della strada provinciale S.P. Zenzalino verrà effettuato con tecnologia no-dig, quindi con trivellazioni e senza scavi a cielo aperto. Non sono previste modifiche alla viabilità se non per il tempo strettamente necessario all’effettuazione di alcune lavorazioni e in questi casi verrà installata un’apposita segnalazione.

L’intervento avrà la durata di circa tre mesi e comporterà un investimento di circa 100 mila euro, finanziati da Hera all’interno del piano investimenti del servizio idrico integrato concordato con Atersir.