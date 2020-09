Una sera al museo: gli Uffizi, mercoledì 23 settembre, al Centro Via Vittorio Veneto

Una sera al museo: gli Uffizi, mercoledì 23 settembre, al Centro Via...

Mercoledì 23 settembre, al Centro Via Vittorio Veneto, il prof. Claudio Corrado guiderà il pubblico in un viaggio virtuale all’interno degli Uffizi di Firenze, illustrando le opere più importanti che costellano questo celebre museo. Si tratta del quinto appuntamento della rassegna, che ha visto già la scoperta dei Musei Vaticani, del Louvre, del El Prado e dell’Ermitage.

La voce della guida sarà accompagnata dal pianoforte, attraverso evocative melodie del maestro Alessandro di Marco.

L’ingresso è a offerta libera – destinata all’organizzazione di altre attività del Centro – ed è previsto per le ore 21. Per consentire agli organizzatori di far accomodare tutti, rispettando le prescrizioni sanitarie, è gradita la prenotazione tramite la mail centrovvv@gmail.com

All’ingresso verrà misurata la temperatura, ci si dovrà disinfettare le mani e sarà necessario lasciare nome e recapito per l’eventuale tracciamento. Durante la serata si dovrà indossare la mascherina e verrà assicurato il distanziamento sociale.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato ‘Fiorano in Festa’ e il Comune di Fiorano Modenese.