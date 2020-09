Proseguono da parte dei carabinieri i controlli per contrastare la diffusione di stupefacenti

Proseguono da parte dei carabinieri i controlli per contrastare la diffusione di...

Continuano incessantemente i controlli dei carabinieri della Compagnia di Sassuolo in tema di prevenzione e contrasto alla diffusione delle droghe. Qualche giorno fa, in uno dei servizi coordinati disposti dalla compagnia di Sassuolo nei luoghi di aggregazione giovanile di Formigine, Maranello e Marano sul Panaro, sono stati controllati e sorpresi in possesso di dosi di droghe leggere – marijuana e hashish – sei giovani, tutti di età compresa tra i 19 e di 22 anni.

Il servizio è stato effettuato dai militari delle stazioni di Maranello, Formigine e Marano sul Panaro con il supporto del personale della Compagnia di Sassuolo. Le attività hanno permesso ai carabinieri di sequestrare complessivamente 47 g di marijuana e una dose di hashish. Tutti i giovani sono stati oggetto di segnalazione amministrativa alla locale prefettura quali assuntori di stupefacenti.