Alla guida ubriachi: due giovani nei guai nella Bassa modenese

Continuano le attività di controllo della circolazione stradale e di prevenzione delle condotte di guida pericolose per la sicurezza degli utenti della strada. In tema di guida sotto l’influenza dell’alcol, i carabinieri del comando provinciale di Modena, predispongono frequenti controlli sulla strada ad opera di pattuglie dotate di etilometro.

Ieri, a Mirandola i militari della Compagniadi Carpi e della stazione di San Martino in Spino hanno controllato e sorpreso due conducenti di veicoli in stato di ebrezza. Allle 4:00 del mattino un 25enne e poco dopo un 36enne, entrambi sanzionati per guida in stato di ebrezza e contestuale immediato ritiro della patente di guida.