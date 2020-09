Ritrovo abituale di minorenni dediti ad assumere alcolici: chiude per sette giorni un bar in via Zamboni ,6 a Bologna

Ritrovo abituale di minorenni dediti ad assumere alcolici: chiude per sette giorni...

E’ stata eseguita nella giornata di ieri, disposta dal Questore di Bologna Gianfranco Bernabei, la sospensione della licenza per sette giorni ad un bar di via Zamboni 6, cuore pulsante della “zona Universitaria”, da tempo oggetto di attenzione e di controlli da parte della Questura, poiché varie segnalazioni lo indicavano come abituale ritrovo di minorenni dediti ad assumere alcolici senza freni.

Pochi giorni fa, nel corso dell’ennesimo controllo effettuato a cura della locale Polizia Amministrativa e del Commissariato “Due Torri-San Francesco”, gli operatori avevano individuato due minorenni nel dehors del locale, di 15 e 16 anni, intenti a consumare alcolici e superalcolici appena serviti dal cameriere.

Nell’occasione si accertava che i due minorenni avevano potuto acquistare agevolmente la bevanda, senza esibire documento di identità né dichiarando la loro età. Si è quindi verificata la carenza di controllo da parte del titolare dell’esercizio pubblico.

Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, al fine di garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini, ha disposto la chiusura del “Caffè Zamboni” per 7 giorni.