Presentato ‘Era mio padre’, il libro su Giorgio Mariani scritto dalla figlia Simonetta

Presentato, davanti alla folla delle grandi occasioni ‘Era mio padre’, il libro che Simonetta Mariani ha scritto su Giorgio Mariani, ex calciatore sassolese e non solo, scomparso nel 2011.

Sul palco, insieme all’autrice del volume, edito da Incontri, e al giornalista e scrittore Leo Turrini che ne curato la prefazione, sono saliti in diversi – dal DG del Modena Roberto Cesari, compagno di squadra di Mariani ai tempi dell’Inter, a Giancarlo Corradini, altro ex calciatore sassolese capace, come Mariani, di vincere uno scudetto, fino al presidente del Sassuolo Calcio Carlo Rossi – a ricordare la figura di quello che il libro scritto dalla figlia ricorda come ‘l’ultimo angelo maledetto del calcio’.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con l’Associazione ‘Veterani dello Sport’ la cui sezione sassolese è intitolata, oltre che a Giulio Cantelli, proprio a Mariani.