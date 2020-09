Nella nottata i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pavullo nel Frignano hanno denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica un 38enne del luogo.

L’uomo, alla guida della propria autovettura, a causa dello stato psicofisico in cui versava, ha perso il controllo andando a sbattere contro una recinzione di un’abitazione privata.

L’esame effettuato dai militari con etilometro ha permesso di accertare un tasso alcolico di oltre 3 g. per litro.