Il Buk Film Festival insignito della medaglia del Presidente della Repubblica

Un premio speciale quello ricevuto giovedì scorso da Francesco Zarzana, regista e Presidente dell’Associazione ProgettArte, per il Buk Festival, che sarà protagonista a Sassuolo sabato 17 ottobre all’interno della rassegna “Autunno al Crogiolo” del Crogiolo Marazzi: la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“E’ per noi un immenso piacere ed un onore – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – poter far parte del circuito che ospiterà il Buk Film Festival a cui il Presidente della Repubblica ha voluto concedere la Medaglia quale Premio di Rappresentanza. Una collaborazione, quella con Francesco Zarzana, che come molti ricorderanno si spinge oltre l’appuntamento del 17 ottobre ma punta alla promozione in tutto il mondo, attraverso un docu-film, del nostro splendido Palazzo Ducale”.

Questo il testo della lettera con sui la Segreteria del Quirinale ha consegnato la medaglia del Presidente della Repubblica:

“Ho il piacere di trasmetterle l’unita medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, alla XIII edizione di “Buk” Festival della Piccola e Media Editoria e alla I edizione di “Buk” Interational Film Festival, in programma a Modena, Sassuolo e Castelfranco Emilia dal 16 al 18 ottobre prossimo. L’occasione mi è gradita per farLe giungere, insieme con l’augurio per il successo dell’iniziativa, i saluti più cordiali”.

“La bontà del lavoro svolto da Francesco Zarzana – aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune id Sassuolo Sharon Ruggeri – è testimoniata anche dal grande seguito che ha avuto il cortometraggio “Un giocatore non sorride mai” che abbiamo realizzato in pieno lockdown per contribuire a rendere noti i problemi legati alla ludopatia e che ha avuto un enorme seguito soprattutto tra i giovani”.

Il Buk Film Festival sarà presente a Sassuolo, al Crogiolo Marazzi, sabato 17 ottobre a partire dalle ore 20,45 con la proiezione del film “Les Hirondelles de Kaboul” e del corto “Conciliare stanca”. Ingresso gratuito ma, in ottemperanza alle normative anti-covid, su prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite.