Il programma della Féra di Curiàus

Con la prima domenica di Ottobre iniziano, domani, le ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre: come da tradizione la prima è conosciuta come la Féra di Curiàus.

Per tutta la mattinata si svolgerà il mercato ambulante in tutto il centro cittadino, da piazza Libertà a piazza Garibaldi, da piazza Martiri Partigiani a piazzale Avanzini, comprendendo anche le vie del centro; per tutto il giorno, poi, i commercianti in sede fissa offriranno occasioni particolari per le fiere anche attraverso i banchetti posti in fronte alla vetrina.

Il programma dettagliato della prima domenica.

Piazza d’ Autore – Rassegna letteraria: Massimo Zamboni presenta “La macchia mongolica” (Baldini&Castoldi, 2020), dialoga con l’autore Roberto Valentini in collaborazione con Incontri Editore e Libreria Incontri Indipendente. Piazzale della Rosa – ore 11,30 Su prenotazione https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com

Premio “Bertoli” – prima semifinale: a cura del Circolo Culturale Montecristo nella Tensostruttura del Parco Ducale, ore 16. Su prenotazione con mail a: info@premiopierangelobertoli.it

Presentazione libro “Panini: storia di una famiglia e di tante figurine”: presentazione del nuovo libro di Leo Turrini con l’autore, l’ex calciatore Giancarlo Corradini e Marco Dieci alla tastiera. Piazzale della Rosa, ore 18,15. Su prenotazione https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com

Premio “Bertoli” – seconda semifinale: a cura del Circolo Culturale Montecristo nella Tensostruttura del Parco Ducale ore 20,30. Su prenotazione con mail a: info@premiopierangelobertoli.it

Ginnastica ritmica e artistica a cura di MYA. Piazza Martiri Partigiani ore 17

Pallavolo in piazza a cura di Pallavolo Anderlini, Volley Academy, Idea Volley, Volley San Michelese e Volley Sassuolo. Piazza Martiri Partigiani ore 15,30

Esibizioni di arti marziali a cura di Aikido Club Sassuolo e Jitsu Karate Club. Piazza Martiri Partigiani dalle ore 15,30 alle ore 17

Automercato, in viale XX Settembre , tutto il giorno

Musica di intrattenimento in piazza Garibaldi dalle ore 16

Una strada d’artisti a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni in vicolo Conce, tutto il giorno

Piazzale Roverella in musica: un insolito TRIO a cura di Jimbar dalle ore 16,30

Spazio bimbi in piazza Libertà al pomeriggio

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico tutto il giorno