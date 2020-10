Fiorano: modifiche alla viabilità per lavori stradali

Da lunedì 5 ottobre alle ore 8 fino a martedì 6 ottobre alle ore 19 è prevista la chiusura totale di via Michelangelo Buonarroti dal civico 18 al civico 28 per lavori di un privato, con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli. Il transito è consentito esclusivamente ai residenti, ai mezzi di soccorso e agli scuolabus.

Inoltre per lavori in via Cavalcanti è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata degli stalli sosta in via Cavalcanti, vicino al campo di calcio Cuoghi, dalle ore 8.00 del 5 ottobre alle ore 19.00 del 6 ottobre.-