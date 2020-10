Maltempo, in Appennino pulizie da rami e fogliame sulle strade provinciali, ancora chiusi i percorsi natura

Maltempo, in Appennino pulizie da rami e fogliame sulle strade provinciali, ancora...

Le piogge e il forte vento delle scorse ore non hanno provocato particolari disagi o danni lungo le strade provinciali dell’Appennino.

I tecnici del servizio provinciale Viabilità hanno garantito la sorveglianza su tutta la rete, anche di notte, a partire da mercoledì 30 settembre.

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, a causa delle forti piogge, l’attività si è concentrata sulla pulizia della sede stradale e delle cunette di scolo da fogliame e rami caduti.

I fenomeni risultano in attenuazione ma, in base alla nuova allerta meteo, in accordo con la Protezione civile, restano chiusi, sabato 3 ottobre, i percorsi natura del Panaro, del Secchia e del Tiepido.