Nice Stories, letture in inglese per bambini sabato al Mabic

In occasione dell’iniziativa Domenica di Carta promossa dal MiBACT, sabato 10 ottobre alle 17 la Piazzetta Nelson Mandela (esterno Mabic) ospita “Nice Stories”, lettura in lingua inglese per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni. Ingresso libero su iscrizione (0536 240028), l’evento si svolge nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid19.