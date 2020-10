Vaccinazioni nei locali della fisioterapia per tre medici castelnovesi

Il vaccino per l’influenza stagionale sarà disponibile a partire da lunedì 12 ottobre e sino al 31 dicembre 2020. Quest’anno, per garantire il rispetto delle misure di sicurezza COVID, non sarà possibile presentarsi direttamente agli ambulatori e ai Servizi, ma si dovrà fissare un appuntamento con il proprio medico di medicina generale o con i servizi vaccinali dell’Igiene Pubblica.

Per ospitare e vaccinare gli utenti in spazi ampi e maggiormente sicuri, nel rispetto rigoroso delle norme anti Covid, tre medici castelnovesi: i dottori Beduschi, Morani e Santamaria, hanno deciso di collaborare nell’ottica della medicina di gruppo, accettando di eseguire i vaccini, nei locali della fisioterapia, accanto al palazzetto dello sport di Castelnovo di Sotto, in viale sant’Andrea.

Questa soluzione è resa possibile dall’impegno e dalla disponibilità dei volontari dell’Avis di Castelnovo Sotto e da quelli della Pubblica Assistenza di Castelnovo e Cadelbosco. Saranno infatti loro ad aiutare gli utenti nel servizio di accoglienza e misurazione della temperatura.

L’amministrazione, a nome di tutta la comunità castelnovese, ringrazia per l’ennesima volta il mondo del volontariato locale per la dimostrazione di passione e senso civico.