Rinviata a giovedì la manifestazione di protesta silenziosa prevista stasera in piazza Garibaldi

Sono stata contattata dalla Questura e vi spiego quanto segue:

per poter dimostrare il nostro dissenso nei confronti delle ultime restrizioni del Governo attuale, come si era deciso di fare per questa sera alle 18, si e’ convenuto di spostare il flash mob, silenzioso, ordinato, e partecipato liberamente da tutti, per giovedì 29 ottobre alle 18.00 sempre in Piazza Garibaldi a Sassuolo, a dimostrazione che noi siamo per fare le cose in regola, seguendo la legge.

L’appuntamento è stato solo rimandato, vi aspettiamo numerosi, con educazione e la vostra presenza è necessaria.

Nessuno si tira indietro, anzi avremo modo, tutti insieme di protestare e di dire la nostra.

Possono, anzi devono intervenire tutti i cittadini, coinvolti e non per dimostrare il nostro dissenso, in regola e senza violare la legge che per noi e’ sempre importante dover rispettare.

Come ho detto precedentemente, educazione, rispetto e silenzio e in regola con quelle leggi che sempre rispettiamo.

Vi aspettiamo Giovedì sera alle 18.00 in piazza Garibaldi, confido nella partecipazione e nella comprensione.

Anna Maria Anselmi