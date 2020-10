Terminate da poco le operazioni di soccorso per il tamponamento in A22

E’ terminato dopo mezzogiorno l’intervento dei Vigili del fuoco sulla A22 – del Brennero, tra Carpi e Campogalliano in direzione sud, dove intorno alle 6:30 si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti, con un ferito e fuoriuscita di GPL. Sul posto i NBCR VVF (nuclei sostanze pericolose) di Bologna e Venezia per mettere in sicurezza la cisterna e il gas, oltre ai pompieri da Modena, Venezia e Bologna insieme a Polstrada e Aspi. A22 chiusa in entrambi le direzioni per consentire le opere di soccorso e messa in sicurezza.