A fuoco nella notte a Toano un camion della nettezza urbana

Poco prima delle 2 di questa notte i carabinieri della stazione di Toano, allertati dai vigili del fuoco che stavano operando sul posto, sono intervenuti in in via dell’Aigume a Toano, dove era stato segnalato l’incendio di un camion della nettezza urbana. Sul posto, terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, gli operanti accertavano che le fiamme si erano sviluppate dalla cabina per cause in corso d’accertamento, probabilmente riconducibili a corto circuito, danneggiando il mezzo pesante. I danni sono in corso di quantificazione. Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti a cura dei militari dell’Arma.