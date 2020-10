Furto in panificio a Castelnovo Sotto

Poco dopo le 4.30 di oggi, i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, allertati dal titolare che si avvedeva del furto, sono intervenuti in via Gramsci per un furto all’interno di un panificio. Ignoti ladri, infatti, dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso, si sono introdotti nei locali asportando, stando ad un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, un centinaio di euro dal registratore della cassa. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.