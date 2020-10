5 decessi a Casa Serena da inizio contagio. 38 i positivi

Sono 5 i decessi avvenuti a Casa Serena dall’inizio del contagio. La direzione della residenza anziani informa che si è conclusa l’attività di esecuzione e refertazione dei tamponi. Lo screening era stato programmato a seguito della notifica di alcuni casi di positività, che aveva fatto scattare immediatamente l’intervento dell’Azienda USL di Modena. Ad oggi risultano positivi 38 ospiti mentre altri 39 sono negativi.

Immediatamente dopo i primi casi era stato predisposto l’isolamento di tutti gli ospiti all’interno di uno dei piani della Struttura, che è stato completamente dedicato all’assistenza di questi pazienti; le visite da parte dei parenti sono state sospesei.

L’Azienda USL ha organizzato le visite mediche in supporto al medico di struttura degli ospiti tramite l’intervento dei medici dell’USCA (Unità speciale di continuità assistenziale) e di un medico geriatra, in collaborazione con l’Area fragili del Distretto di Sassuolo, provvedendo alla riclassificazione delle condizioni di fragilità di tutti i pazienti e all’attivazione della telemedicina un monitoraggio costante in remoto.